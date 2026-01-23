Alta asistencia marca el inicio de la Feria Internacional de La Chorrera

Los organizadores de la feria han destacado que, hasta el momento, el evento ha tenido una buena aceptación por parte del público, con tarimas de espectáculos que se han mantenido llenas.

Desde su apertura el pasado miércoles, la Feria Internacional de La Chorrera ha registrado una alta afluencia de visitantes, con la asistencia de cientos de personas que han acudido para disfrutar de las distintas actividades que ofrece este tradicional evento ferial.

Desde tempranas horas de este viernes, el recinto ferial ha recibido a grupos familiares, amigos, adultos mayores y jóvenes, reflejando una participación diversa de personas de todas las edades. Con el avance del día, el ingreso de visitantes ha continuado de manera constante, consolidando un ambiente festivo y de convivencia.

Los organizadores de la feria han destacado que, hasta el momento, el evento ha tenido una buena aceptación por parte del público, con tarimas de espectáculos que se han mantenido llenas.

Así mismo, señalaron que se espera un incremento significativo en la asistencia durante el fin de semana.

“El día miércoles, a las 6:00 p.m., cuando se abrieron las taquillas, y durante la jornada del jueves, se superaron los pronósticos esperados. Para este viernes esperamos un incremento aún mayor y, sobre todo, una asistencia superior durante este primer fin de semana”, indicó Cristóbal Fú, presidente de la Feria Internacional de La Chorrera.

Entre las actividades programadas para este fin de semana se incluyen presentaciones folclóricas en distintas tarimas, así como diversos espectáculos artísticos para el disfrute del público. Además, se realizarán Bingos Nacionales a beneficio del Hospital Nicolás A. Solano, como parte del componente social del evento.

Por otro lado, los organizadores informaron que el próximo martes, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., se desarrollará una jornada especial con actividades totalmente gratuitas para los niños, reafirmando el carácter familiar de la feria.

Con información de Yiniva Caballero