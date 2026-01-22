Inauguran con éxito la versión 65 de la Feria de San Sebastián en Ocú

La feria también se ha convertido en una vitrina para los artesanos locales y nacionales.

Ocú, Herrera/Con gran asistencia y un ambiente cargado de tradición, folclor y actividad productiva, fue inaugurada la versión número 65 de la Feria de San Sebastián en Ocú, un evento emblemático que resalta la identidad cultural y ganadera de la región.

La feria, que se desarrollará hasta el próximo 25 de enero, reúne durante varios días a productores, ganaderos, artesanos y visitantes de distintas partes del país, convirtiendo a Ocú en un punto clave para la actividad turística y comercial de la provincia de Herrera.

Marcos Castillero, presidente del Patronato de la Feria de Ocú, destacó que el evento ofrece una variada programación que incluye exhibiciones en tarima, presentaciones artísticas y la participación de artesanos de todo el país, lo que fortalece el valor cultural de la feria.

En el área ganadera, la actividad ha sido notable, con una importante afluencia de animales de alta genética. De acuerdo con los organizadores, más de 400 reses se encuentran en exhibición y participarán en los distintos concursos, representando a 19 ganaderías nacionales y diversas razas provenientes de distintas regiones del país.

La feria también se ha convertido en una vitrina para los artesanos locales y nacionales. Una de las expositoras invitó al público a visitar Ocú y apoyar el trabajo artesanal. “Que venga mucha gente a nuestro bello pueblo ocueño, que visiten la feria y cooperen con todos los artesanos que estamos aquí”, expresó.

Entre los productos a la venta se destacan artesanías elaboradas en punto de cruz con diseños ocueños, trabajos en escama de pescado y bisutería artesanal, reflejo de las tradiciones y el talento local.

Los organizadores hicieron un llamado a la población para que este fin de semana se acerque a Ocú y disfrute de la Feria de San Sebastián, un evento que combina tradición, ganadería, cultura y desarrollo económico para la región.

Con datos de Eduardo Javier Vega