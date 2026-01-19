Ocú se prepara para recibir a más de 35 mil visitantes en la Feria de San Sebastián

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención este año es la amplia exhibición ganadera, con la participación de más de 400 ejemplares de alta genética, que competirán en diversos concursos y exhibiciones especializadas.

Ocú, Herrera/Todo está listo en Ocú, provincia de Herrera, para el inicio de la tradicional Feria de San Sebastián, que arranca este miércoles 21 de enero y se extenderá hasta el domingo 25, convirtiendo al distrito en uno de los principales puntos de encuentro cultural, ganadero y turístico del país durante el fin de semana.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención este año es la amplia exhibición ganadera, con la participación de más de 400 ejemplares de alta genética, que competirán en diversos concursos y exhibiciones especializadas. A la cita acudirán las principales fincas ganaderas del país, consolidando a la feria como un referente del sector pecuario nacional.

Los concursos contarán con la evaluación de jueces nacionales e internacionales, incluyendo la presencia de un juez colombiano, mientras que otras competencias estarán a cargo de especialistas regionales, lo que eleva el nivel técnico de las evaluaciones.

Más allá del componente ganadero, la Feria de San Sebastián ofrece un amplio programa cultural y artesanal. Artesanos locales y de otras regiones aprovecharán el evento para exhibir y comercializar polleras, montunos, vestidos estilizados y otras piezas del tradicional vestido ocueño, así como diversas artesanías que forman parte de la identidad cultural del lugar.

El folclore, la tradición y la oferta turística vuelven a ser protagonistas en esta celebración, considerada una de las más emblemáticas de Herrera. Para esta edición, los organizadores esperan una asistencia superior a las 35 mil personas, con una ceremonia de inauguración prevista para este miércoles a las 7:30 de la noche.

Con información de Eduardo Javier Vega