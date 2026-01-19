Docentes de biología en Changuinola cuestionan resuelto que los podría dejar fuera de concursos del Meduca

De acuerdo con los manifestantes, el documento no reconoce la licenciatura en docencia de biología como una formación profesional válida para impartir la asignatura ni para optar por una cátedra, situación que, aseguran, los excluye de los procesos de selección.

Bocas del Toro/Un grupo de profesionales con licenciatura en docencia de biología se manifestó este lunes 19 de enero frente a la sede del Ministerio de Educación (Meduca) en Changuinola, en rechazo a un resuelto emitido el 1 de diciembre de 2025, el cual establece las normas y afinidades de formación para participar en los concursos de nombramientos docentes.

Este grupo cuestionó que el resuelto permita la participación de profesionales de otras áreas para concursar por plazas en biología y ciencias naturales, mientras se deja fuera a quienes cuentan con formación específica en docencia de esta disciplina. Señalan que esta medida afecta sobre todo a los docentes de la provincia y abre la puerta a que aspirantes de otras regiones ocupen dichas plazas.

“Vendrían otros profesionales de otras áreas a concursar en nuestra provincia y por qué si nosotros los bocatoreños podemos ser aptos para dar la docencia en biología, ciencias naturales y laboratorios”, expresó una de las manifestantes durante la protesta. Añadieron que esta situación pone en riesgo el futuro laboral tanto de los profesionales actuales como de los egresados de la Universidad de Panamá.

Ante el reclamo, los docentes sostuvieron una reunión con autoridades regionales del Meduca en Changuinola, donde expusieron las afectaciones que consideran directas e injustas. El planteamiento también fue elevado a la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Los manifestantes esperan que el Meduca revise el resuelto y realice los ajustes necesarios, con el fin de garantizar su derecho a participar en los procesos de nombramiento docente, sobre todo en las áreas de biología, ciencias naturales y laboratorios.

Con información de Nixon Miranda