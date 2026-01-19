Panamá explora con Microsoft apoyo tecnológico y compra de licencias para el sector público

El encuentro se llevó a cabo en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, y José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal y Metas, sostuvieron conversaciones con Chris Berry, vicepresidente de Industrias Públicas de Microsoft.

Davos, Suiza/La posibilidad de una compra especial de licencias tecnológicas para al menos cinco entidades públicas y la Caja de Seguro Social (CSS) formó parte de los temas evaluados durante una reunión entre autoridades panameñas y representantes de Microsoft, en la que también se abordó el uso de tecnología e inteligencia artificial como apoyo a áreas clave del Estado.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, y José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal y la Secretaría de Metas, sostuvieron conversaciones con Chris Berry, vicepresidente de Industrias Públicas de Microsoft.

Durante la reunión, la empresa tecnológica ofreció apoyo en materia de ciberseguridad y el desarrollo de herramientas para fortalecer el sistema de recaudación fiscal, uno de los principales retos en la administración de las finanzas públicas.

Además, Microsoft manifestó su interés en respaldar el programa de computadoras para estudiantes, impulsado por el Ministerio de Educación (Meduca), con el objetivo de ampliar el acceso a la tecnología y contribuir a la modernización del sistema educativo. Según lo planteado en el encuentro, estas conversaciones sentaron las bases para un programa de apoyo con tecnología e inteligencia artificial, orientado a buscar soluciones para el área fiscal, el sistema de pensiones y el sector educativo, sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país.