Alza en combustibles impacta precios y ventas de alimentos en Merca Panamá

Comerciantes aseguran que el aumento en los costos de transporte y producción afecta las ventas, mientras consumidores resienten las alzas en sus bolsillos.

Ciudad de Panamá./El incremento en los precios de los combustibles continúa generando un efecto en cadena que impacta tanto a comerciantes como a consumidores en Panamá. En Merca Panamá, vendedores aseguran que el alza en los costos de transporte y producción ha provocado aumentos en algunos alimentos y una disminución en las ventas.

Durante un recorrido realizado este domingo por TVN Noticias, varios puestos de venta mantenían promociones y ofertas especiales como estrategia para atraer clientes, en medio de un escenario marcado por el encarecimiento de distintos productos.

Una de las comerciantes explicó que los viernes, sábados y domingos mantienen precios especiales para que las personas puedan adquirir productos más económicos. Sin embargo, indicó que algunos alimentos han registrado aumentos considerables, como el pepino, cuyo saco antes costaba 8 dólares y actualmente se consigue entre 10 y 12 dólares.

Por su parte, consumidores señalaron que el impacto económico no solo se percibe en Merca Panamá, sino también en otros comercios y supermercados, donde aseguran que varios productos mantienen precios elevados.

Sin embargo, algunos alimentos como el plátano registran precios más bajos durante esta temporada, convirtiéndose en una alternativa más accesible para los compradores.

Este miércoles 13 de mayo se anunciarán los nuevos precios de los combustibles en Panamá.

Con información de María De Gracia.