Anillo Hidráulico Norte entra en operación para reforzar suministro en comunidades capitalinas

Durante el acto realizado en Guarumal, Caimitillo, Mulino destacó que el proyecto representa un avance para garantizar el acceso al agua en sectores históricamente afectados por la falta del suministro.

El presidente José Raúl Mulino entregó este jueves los últimos componentes del Anillo Hidráulico Norte, una obra de infraestructura hídrica que busca garantizar acceso continuo al agua potable para más de 200 mil personas en comunidades de Panamá Norte.

La entrega incluyó las actuaciones de Guarumal, Mocambo Arriba y Villa Cárdenas, proyectos destinados al almacenamiento, conducción y distribución de agua potable para miles de residentes que durante años enfrentaron deficiencias en el servicio.

Con estas nuevas infraestructuras, el Anillo Hidráulico Norte queda completado con un total de 12 actuaciones, ejecutadas en conjunto por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades).

Durante el acto realizado en Guarumal, Caimitillo, Mulino destacó que el proyecto representa un avance para garantizar el acceso al agua en sectores históricamente afectados por la falta del suministro.

“Hoy tenemos un anillo hidráulico a tiempo, que tiene la capacidad de recibir más agua, y en eso es en lo que debemos seguir trabajando: un país que acumule y distribuya eficientemente el agua”, expresó el mandatario.

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Como parte de la actividad, el Gobierno develó una placa en honor a Emilia Sáez (Q.E.P.D.), líder comunitaria que impulsó durante años la lucha por el acceso al agua potable en el área.

Su viudo, James Bethancourt, agradeció al Gobierno y aseguró que la obra mantiene vivo el legado de la activista.

“Cada gota de agua que llegue a esta comunidad será también un reflejo de su amor, de su entrega y de su compromiso con la comunidad”, manifestó.

Detalles de las obras

En Guarumal, se completó la instalación de 5.1 kilómetros de tubería para la red de distribución y 700 metros de línea de impulsión desde la estación de bombeo de Caimitillo.

Además, se rehabilitó la estación de bombeo y se reemplazaron dos tanques inoperativos por nuevos tanques de 30 mil galones, beneficiando a unas 5,100 personas.

En Mocambo Arriba, se instalaron 3.8 kilómetros de tubería y un tanque de almacenamiento de 115 mil galones, favoreciendo a más de 1,400 residentes.

Mientras que en Villa Cárdenas se construyeron 5.4 kilómetros de red de distribución, un tanque de almacenamiento de 115 mil galones y una estación de bombeo exclusiva para la comunidad, beneficiando a otras 1,400 personas.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, resaltó que el proyecto forma parte del Plan Nacional de Optimización del Agua Potable y aseguró que busca fortalecer un sistema “más eficiente y equitativo”.

Las autoridades indicaron que estas obras permitirán responder al crecimiento poblacional de Panamá Norte y mejorar la estabilidad del suministro de agua potable en la zona.