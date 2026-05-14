Estudiantes del Alfredo Cantón recibirán clases en la Iglesia del Carmen

La sede de la iglesia del Carmen es temporal, mientras se mudan al centro regional universitario de San Miguelito.

Panamá/Los estudiantes del Instituto Alfredo Cantón retomarán las clases presenciales a partir de este lunes en la Iglesia del Carmen, en vía España, tras las afectaciones registradas en su sede temporal por problemas sanitarios. En medio del anuncio, la ministra de Educación, Lucy Molinar, también expresó preocupación por los recientes hechos de violencia en Colón y advirtió sobre un “intento de penetración” de grupos delictivos en la vida de los jóvenes.

Los estudiantes del Instituto Alfredo Cantón retomarán las clases presenciales a partir de este lunes en la Iglesia del Carmen, ubicada en vía España, luego de las afectaciones registradas en las instalaciones donde actualmente recibían clases.

El traslado se da después de que el antiguo Colegio Oxford, sede temporal del plantel, sufriera inundaciones debido al colapso del sistema sanitario. La situación obligó al centro educativo a implementar clases virtuales durante las últimas dos semanas, medida que generó incomodidad entre algunos estudiantes y provocó manifestaciones.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que los alumnos permanecerán temporalmente en la Iglesia del Carmen durante este trimestre y luego serán trasladados al Centro Regional Universitario de San Miguelito de la Universidad de Panamá.

El local que teníamos alquilado, donde vienen dando clases hace años, no cumple los requisitos que se necesitan. Ya hicimos un acuerdo con la Universidad de Panamá en San Miguelito, que creo que es el lugar donde vamos a albergarlo”, expresó Molinar.

La titular de Educación también explicó que ya fue seleccionada la empresa encargada de realizar las adecuaciones correspondientes.

“Ayer se seleccionó la empresa que va a hacer la obra ya definitivamente y esperamos que la burocracia nos permita empezar esa obra muy pronto”, manifestó.

Molinar añadió que el Ministerio de Educación solicitó acelerar los trabajos. “Le pedimos al contratista que acelere los tiempos”, indicó.

Por su parte, la directora regional de Educación en San Miguelito, Aymeth Espinosa, detalló que las instalaciones del Centro Regional Universitario de San Miguelito cuentan con las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes.

“Es una institución que, por supuesto, como alberga ya estudiantes universitarios, cuenta con todos los espacios físicos para poder entonces nosotros darles atención presencial”, señaló.

Espinosa explicó además que, mientras se concreta el traslado al Crusam, las clases continuarán de manera virtual hasta este viernes.

En este momento y mientras se da la mudanza del mismo Crusam, entonces nosotros estamos atendiendo hasta el día de mañana a los estudiantes de manera virtual porque comprendemos que no es una metodología de acceso fácil a todos nuestros estudiantes”, sostuvo.

Durante la entrevista, Molinar también se refirió a los recientes hechos de violencia registrados en la provincia de Colón, donde estudiantes se han visto involucrados.

La ministra habló sobre posibles intentos de grupos delictivos de influir en jóvenes dentro de los centros educativos.

Intento de penetración de todo lo que no nos gusta en la vida de nuestros jóvenes. Eso no lo resolvemos poniendo un policía en cada casa o en cada escuela o en cada barrio. Eso lo resolvemos cuando el bien se vuelve atractivo”, expresó.

Molinar indicó que el Ministerio de Educación busca acelerar las acciones para fortalecer el sistema educativo. “Estamos acelerando los procesos para mejorar la educación”, afirmó.

Las declaraciones surgen días después de que un estudiante reportado como desaparecido en Colón fuera encontrado semienterrado, caso por el cual se había activado una alerta Amber.

Con información de Jessica Román.