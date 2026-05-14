Autoridades migratorias deportan a extranjeros por evasión y procesos penales

Las acciones forman parte de su estrategia para fortalecer la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las disposiciones migratorias vigentes en la República de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración informó este 14 de mayo de 2026 sobre la ejecución de nuevas acciones de deportación y expulsión de ciudadanos extranjeros vinculados a delitos y faltas migratorias, como parte de las medidas de control y seguridad implementadas en el país.

Según la entidad, fueron expulsados un ciudadano de nacionalidad jamaiquina condenado por el delito Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Tráfico Internacional de Drogas, así como un ciudadano ecuatoriano que se mantenía procesado por un caso de robo.

Asimismo, las autoridades migratorias deportaron a un ciudadano venezolano que anteriormente había recibido el beneficio de retorno voluntario y posteriormente reingresó al territorio panameño evadiendo un puesto de control migratorio.

En otro operativo, un ciudadano mexicano fue deportado por evasión de puesto de control migratorio. De igual manera, una ciudadana peruana y otro ciudadano venezolano fueron retornados a sus países de origen bajo la misma falta administrativa.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia para fortalecer la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las disposiciones migratorias vigentes en la República de Panamá.

Puedes leer: