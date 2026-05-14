Caso Conades: Aprehenden a presunto implicado en peculado por más de $176 mil

Las unidades sanitarias destinadas a los corregimientos La Laguna y Guayabito, distrito de San Carlos, en algunos casos no fueron terminadas y en otros no fueron iniciadas.

Un hombre, presuntamente vinculado con la comisión del delito de peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), fue aprehendido hoy jueves, por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, en la operación “Dolus”, desarrollada en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

Se trata de un empresario que, según la Fiscalía, está indiciado en la investigación surgida a raíz de un informe de auditoría de Contraloría General que reveló una lesión patrimonial al Estado por aproximada de $176,601.96.

De acuerdo con los hechos investigados, el Ministerio de la Presidencia, en representación de Conades y una empresa, suscribieron un contrato de obra civil en el año 2016 para la construcción de 266 unidades sanitarias en la provincia de Panamá Oeste.

Como parte del contrato, se hizo efectivo el pago del 20% en concepto de anticipo, una vez se generó la orden de proceder. Sin embargo, las unidades sanitarias destinadas a los corregimientos La Laguna y Guayabito, distrito de San Carlos, en algunos casos no fueron terminadas y en otros no fueron iniciadas.

Unas cinco personas, entre particulares y exfuncionarios, han sido imputadas y otros cuatro condenados por delitos contra la administración pública, en distintas investigaciones que guardan relación con lesiones patrimoniales en perjuicio de Conades por proyectos que debieron ser construidos en distintas áreas del país, como Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá, pero no se ejecutaron.