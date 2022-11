Ansiedad o diabetes ¿Cómo identificar si soy una persona pre diabética?

La diabetes sigue siendo una enfermedad silenciosa que ataca a niños y adultos sin que estos estén al tanto de que están padeciéndola, por ello es importante que las personas se hagan revisiones médicas periódicas, sobre todo quienes tienen herencia, para así detectarla a tiempo y evitar que esta empeore. Además, es importante saber diferenciar entre la ansiedad por causas psicológicas y la ansiedad relacionada a los altos o bajos niveles de insulina.

La doctora Liliana Neill, de la Asociación Panameña de Endocrinología, detalló que la detección oportuna es importante porque a través de dietas y medicamentos orales pueden ser controlado.

Indicó que aquellas personas con cuello manchado, sobrepeso, sedentarismo, dieta alta en carbohidratos, pliegues oscuros y gruesos en la piel deben realizarse los exámenes porque podrían estar en prediabetes.

Neill advirtió que los niños pueden padecer diabetes desde los 6 meses de edad, y es importante que los padres de familia conozcan los síntomas porque estos son muy variables, pueden ser más agresivos o ir más lento que en los adultos, y en muchas ocasiones llegan en condiciones muy graves al hospital.

Relacionado Seguridad alimentaria panameña en riesgo por el cambio climático

Enumeró las señales clásicas que presentan los menores como la pérdida de peso, el aumento de la sed, y aumento de orina, por ello recomienda a los padres que si identifica estos factores en sus hijos los lleve de inmediato a un centro médico y no suponer que puede ser por las condiciones climáticas del país.

Explicó que, en el caso de los niños, la causa de la diabetes no es por alimentación o herencia, sino que tiene un componente inmunológico, donde, por una afectación en las células betas del Páncreas se pierde la capacidad de generar insulina.

Continuó diciendo que la época de lluvia es cuando más se diagnostican niños con diabetes, ya que, se cree que algunos virus desencadenan la enfermedad, por ello también se estudia los vínculos de la Covid-19 con el aumento de casos.

“Desde la pandemia hemos visto un aumento de la frecuencia tanto en el Hospital del Niño como en la Caja de Seguro Social de prevalencia de niños con diabetes, entonces, podemos tener dos o tres niños por semana, antes solo teníamos uno o dos por mes”, aseguró la doctora.

En cuanto al padecimiento de la enfermedad por la mujer, Neill detalló que por lo general las suelen tener más grasas, son menos activas que los hombres, son un poco más insulinoresistentes que es una condición llamada pre diabética, al igual que las mujeres con patrones de ovarios poli quísticos también consideradas pre diabéticas, lo que pueden ser las razones por la que las mujeres están más propensas a tener diabetes.

Aclaró que, quienes tienen tendencia a diabetes tipo 2 por herencia, producen mucha insulina lo que aumenta el apetito, entonces, las personas pre diabéticas dicen que tienen ansiedad, pero esa ansiedad implica insulina porque no apetito por comer pepinos o pollo, sino por comer dulces.

“A mayores niveles de insulina mayor apetito de carbohidratos, incluso hay personas que dicen como mucho dulce y tengo más hambre porque elevan mucho su insulina. Incluso hay quienes hacen hipoglicemia, o sea, se les baja la azúcar y sienten más necesidad de carbohidratos, entonces, inician un ciclo que desgasta el Páncreas y termina en diabetes tipo 2”, expresó.

Neill dijo que no hay que sobrealimentar a los niños, no premiarlos con comida los fines de semana o con dulces, no hidratar con bebidas dulces y en su lugar darles de comer frutas, vegetales y de tomar agua.

Además, aconseja reducir el consumo de las harinas refinadas que, aunque son muy tradicionales en el país, debe disminuirse su uso.

Finalizó diciendo que es importante que las personas con diabetes lleven una dieta balanceada, hacer actividad física y cumplir con el tratamiento que recomiendan los especialistas, destacando que esto es un engranaje familiar en el que hay que ser solidarios.