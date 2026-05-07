Aprehenden a dos adolescentes por robo a pareja de adultos mayores en avenida Balboa

Los jóvenes tienen entre 15 y 17 años de edad.

Dos adolescentes fueron aprehendidos la madrugada de este jueves por su supuesta vinculación en el robo a una pareja de adultos mayores registrado en la avenida Balboa el pasado fin de semana.

La captura de los jóvenes se dio durante un operativo realizado en el sector de Curundú durante horas de la madrugada, según explicó el subcomisionado Joel Hurtado, quien agregó que el tercer implicado también ha sido identificado y se ha girado la orden de aprehensión.

Recalcó que el área se ha reforzado con patrullaje en bicicletas y a pie, además que se ha conformado una fuerza de tarea táctica para atender las zonas turísticas de la ciudad de Panamá.

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Los jóvenes tienen entre 15 y 17 años de edad.

El hecho se registró el pasado fin de semana cuando tres personas atacaron a una pareja de adultos mayores cuando caminaban por la Avenida Balboa, todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de un local del área.

Ahora, estos menores de 18 años serán puestos ante las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.