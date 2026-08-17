Aprehenden a conductor que habría huido tras atropello fatal en Felipillo

El automóvil permanecía estacionado frente a una residencia y presentaba señales visibles del impacto.

Panamá/El vehículo fue localizado frente a una residencia en Pacora y presentaba señales visibles del impacto. El caso es investigado por presunto homicidio culposo.

La Policía Nacional aprehendió al conductor presuntamente involucrado en un atropello que dejó una víctima fatal en Felipillo durante la madrugada del domingo 16 de agosto.

Según el reporte policial, el conductor se dio a la fuga después del hecho y dejó a la víctima sobre el pavimento. Los paramédicos que acudieron al lugar determinaron que la persona había fallecido.

Mediante acciones investigativas desarrolladas en el corregimiento de Pacora, los agentes ubicaron al sospechoso y el vehículo presuntamente relacionado con el atropello.

El automóvil permanecía estacionado frente a una residencia y presentaba señales visibles del impacto.

El conductor y el vehículo quedaron bajo investigación, mientras los peritos de tránsito y las autoridades judiciales desarrollan las diligencias por la presunta comisión del delito de homicidio culposo.