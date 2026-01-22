Detienen a exdocente investigado por delitos sexuales; habría material de abuso infantil en sus equipos

De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, el caso se remonta al año 2025, cuando el hombre fue señalado por presuntos delitos sexuales en perjuicio de una menor, hechos que habrían ocurrido mientras se desempeñaba como docente en un centro educativo.

Ancón, Panamá/Un hombre de 32 años requerido por delitos contra la libertad e integridad sexual fue aprehendido en el corregimiento de Ancón, tras una investigación relacionada con corrupción de menores y pornografía infantil.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, el caso se remonta al año 2025, cuando el hombre fue señalado por presuntos delitos sexuales en perjuicio de una menor, hechos que habrían ocurrido mientras se desempeñaba como docente en un centro educativo.

Las investigaciones revelaron que en equipos tecnológicos decomisados durante diligencias judiciales previas se halló material de abuso sexual infantil, lo que fortaleció las sospechas en su contra y permitió avanzar en el proceso penal.

La aprehensión fue realizada por agentes de la Policía en coordinación con el Ministerio Público, y el hombre fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes, donde se iniciarán los trámites legales que establece la ley.