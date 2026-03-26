Aprehenden a exrepresentante de Gatuncillo y otros exfuncionarios por presunto peculado en Veraguas

También figuran entre los aprehendidos el extesorero de la Junta Comunal de Gatuncillo, la extesorera de la Junta Comunal de Calidonia y dos comerciantes presuntamente vinculados a la trama.

Cinco personas, entre ellas el exrepresentante del corregimiento de Gatuncillo, en Santa Fé de Veraguas, fueron aprehendidas por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado, por más de $333 mil durante la Operación Verades, desarrollada en la provincia de Veraguas.

Entre los detenidos figuran, además del exrepresentante, el extesorero de la Junta Comunal de Gatuncillo, así como la extesorera de la Junta Comunal de Calidonia, corregimientos del distrito de Soná. También fueron aprehendidos dos comerciantes presuntamente vinculados a la trama.

Se trata de una investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización en el periodo 2019-2024.

De acuerdo a información suministrada por el Ministerio Público, la presunta comisión del peculado habría causado una posible afectación económica al Estado por la suma de $165,708.59 en la Junta Comunal de Gatuncillo y de $167,984.15 en la Junta Comunal de Calidonia, en el distrito de Soná.

Durante las diligencias de allanamientos, realizadas con el apoyo de Dirección de Investigación Judicial, se incautaron libretas de recibió de locales comerciales y un teléfono celular, los cuales serán sometidos a análisis investigativos.

Este caso se suma a otras investigaciones por presuntos actos de corrupción en juntas comunales del país, en medio de un reforzamiento de las acciones judiciales contra el uso indebido de fondos públicos.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las investigaciones para deslindar responsabilidades y recuperar los recursos del Estado.