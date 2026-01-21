Aprehenden a un hombre en Barú por agredir y amenazar a sus padres de más de 80 años

El individuo agredió físicamente a su madre y, posteriormente, amenazó con incendiar la vivienda mientras ambos progenitores se encontraban dentro del inmueble.

Barú, Chiriquí/Agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) aprehendieron a un hombre en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, tras un grave caso de violencia doméstica en perjuicio de sus padres, ambos adultos mayores de más de 80 años.

Según la investigación preliminar, el individuo agredió físicamente a su madre y, posteriormente, amenazó con incendiar la vivienda mientras ambos progenitores se encontraban dentro del inmueble. El incidente habría ocurrido porque los padres se negaron a entregarle dinero, según indicaron las autoridades.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad y la vida de las personas, con especial énfasis en los grupos más vulnerables, como los adultos mayores.

Las autoridades confirmaron que el caso se encuentra bajo investigación y que el aprehendido será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Con datos de la Policía Nacional