Aprehenden a médico acusado de homicidio culposo por mala praxis en el hospital Nicolás Solano

Ciudad de Panamá/El Ministerio Público y la Policía Nacional, en una operación en conjunto, realizaron la aprehensión en el corregimiento de Bella Vista a un hombre de 35 años, quien figura como médico, por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio culposo.

El hecho en investigación se registró en febrero de 2021, en el Hospital Nicolás A. Solano, cuando un hombre ingresó al hospital, y posteriormente falleció por supuesta mala praxis.

Investigaciones preliminares indican que el caso se trata de un paciente referido de la policlínica de Arraiján, la cual fue operada por el doctor en el hospital Nicolás Solano, donde falleció.

Debido a los recursos presentados por la defensa legal del doctor, su detención sufrió retrasos. Se conoció que el pasado miércoles 21 de enero, la Corte Suprema de Justicia resolvió uno de los últimos recursos presentados por el abogado del doctor, por lo que se procedió a la detención.

El hombre requerido fue puesto a órdenes de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, para los trámites correspondientes, a fin de que en las próximas horas se presente ante un juez de garantías.