Gran cantidad de árboles de la ciudad están enfermos, revela estudio de la Universidad de Panamá

Ciudad de Panamá/Una gran cantidad de árboles sembrados en servidumbres y algunos parques de la capital están enfermos por diferentes causas, así lo reveló un estudio realizado por la Universidad de Panamá.

María Sánchez, directora del Herbario de la Universidad de Panamá, detalló que algunas de las enfermedades están relacionadas con plagas como el comején. "Hemos encontrado que sí, hay árboles que pueden estar enfermos, por ejemplo, de comején o algunos que están llenos de parásitas que la gente le llama comúnmente parásitas, que son los matapalos", indicó.

Además de las enfermedades que presentan, también encontraron que los árboles carecen de mantenimiento. Por su parte, Carlos Gómez, del Ministerio de Ambiente, explicó que las enfermedades surgen por diversos motivos. "Falta de nutrientes, ataque de enfermedades, como, por ejemplo, hongos, insectos, parásitos que pueden mermar su estado fitosanitario", detalló.

Por otro lado, la directora del herbario aclaró que las podas que se realicen a los árboles se tienen que hacer de una manera adecuada, de lo contrario, se propiciaría la llegada de hongos. "Porque a veces se los ataca el comején y es porque le hicieron una poda mal y entonces por ahí entra el comején o también entran los hongos, porque hay muchos que hemos encontrado llenos de hongos", señaló.

En tanto, el Ministerio de Ambiente recalcó que es muy importante entender que no todos los árboles se pueden plantar en las áreas urbanas, por eso recomiendan sembrar árboles que ellos llaman ornamentales.

Como referencia, detalló que algunos de estos árboles pueden ser el cafeto, el guayacán o el roble, que, aunque son especies también maderables, también son especies ornamentales por el follaje y las flores.

"Tenemos muchas especies ornamentales (...), pero no se deben plantar árboles frutales ni maderables en áreas urbanas". En todo Panamá hay una especie que es muy popular y sembrada con bastante frecuencia por las personas en sus hogares. Se trata del ficus, pero ¿cuál es la recomendación específica que hacen los especialistas para estos casos? Al respecto, Gómez explicó que "si se toma la decisión de plantarse, debe podarse, ya que no se debe plantar y no podarlo porque es un árbol que crece muy grande y las raíces afectan la infraestructura".

Las personas pueden detectar cuando un árbol se enferma al notar que las hojas empiezan a caer o empiezan a aparecer hongos en el tallo del árbol.

TVN Noticias solicitó entrevista a la Alcaldía de Panamá para conocer sobre las gestiones de poda o tala, así como la cantidad de árboles enfermos, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Información de Jorge Quirós