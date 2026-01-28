Arquidiócesis de Panamá inicia valoración de su gestión en casos de abuso: 11 denuncias registradas

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, destacó que la Iglesia se abre a esta revisión externa con responsabilidad y compromiso.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Arquidiócesis de Panamá anunció este miércoles 28 de enero el inicio de una valoración institucional independiente para evaluar su actuación en casos de abuso de menores y personas vulnerables ocurridos entre los años 2001 y 2025, como parte de un esfuerzo por fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la protección dentro de la Iglesia.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa, donde se informó que el proceso estará a cargo de una Comisión de Transparencia, conformada por expertos independientes, que analizarán expedientes institucionales y realizarán entrevistas a personas que hayan sido víctimas de abusos en entornos eclesiales.

De acuerdo con lo explicado, durante su presencia en Panamá, la comisión iniciará la recolección y análisis de datos, revisando documentación interna y sosteniendo encuentros con víctimas directas e indirectas de abusos ocurridos durante la infancia y la adolescencia. Esta fase de escucha se desarrollará en coordinación con la Oficina Arquidiocesana de Escucha, desde el 29 de enero hasta el 30 de abril de 2026, bajo estrictos protocolos de confidencialidad y respeto, con el objetivo de promover la sanación y la búsqueda de la verdad.

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, destacó que la Iglesia se abre a esta revisión externa con responsabilidad y compromiso.

“Que podamos revisar con verdad y, sobre todo, con responsabilidad el camino que hemos recorrido en nuestra Arquidiócesis, y que esta valoración nos ayude a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad de nuestro compromiso en la protección de menores, en coherencia con el proceso sinodal que vivimos”, expresó.

Por su parte, Gerardo Guerrel, psicólogo y encargado de la Oficina de Escucha, informó que en casi dos años de funcionamiento se han recibido 11 denuncias relacionadas con posibles abusos en entornos eclesiales.

“La oficina es a nivel arquidiocesano, eso es importante resaltarlo. Sin embargo, si llega alguna situación de otra diócesis, se le va a escuchar, porque el principio clave es la acogida de cualquier persona”, señaló.

Guerrel reiteró que este proceso representa una oportunidad para que personas que aún no se han atrevido a denunciar puedan hacerlo, garantizando espacios seguros y minimizando el riesgo de revictimización.

Durante el proceso de evaluación, las personas que deseen presentar denuncias podrán acercarse directamente a la Oficina de Escucha o escribir al correo electrónico denuncia@comisiontransparencia.com, donde los mensajes serán leídos y respondidos por miembros de la Comisión de Transparencia, asegurando absoluta confidencialidad.

La comisión, financiada por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y la Universidad Villanueva (España), realizará una revisión integral en seis ámbitos: jurídico-canónico, clínico, psicológico, teológico-pastoral, comunicacional y sociocultural. El informe final con las conclusiones será publicado en septiembre de 2026, con la expectativa de contribuir a la sanación de las víctimas y al fortalecimiento de los mecanismos de prevención en la Arquidiócesis de Panamá.