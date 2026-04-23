Arranca jornada de vacunación en la 24 de Diciembre con meta de alrededor nueve mil personas

La jornada, que se extiende del veintitrés al treinta de abril, no se limita a este sector; forma parte de un esfuerzo a nivel nacional, en el que cada instalación de salud contará con su propio punto de vacunación.

24 de diciembre , Panamá/La semana de vacunación de las Américas dos mil veintiséis ya está en marcha, y en el corregimiento de la 24 de Diciembre las autoridades de salud han comenzado el despliegue con una meta clara: alcanzar al menos el 9% de una población que supera los ciento diez mil habitantes.

Desde temprano, brigadas recorren las calles y también se han habilitado puntos fijos en distintos espacios. La estrategia combina visitas casa por casa con puestos instalados en centros educativos, centros comerciales y unidades de salud, disponibles desde las siete de la mañana.

Según explicó Aurelio Rangel, del centro de salud local, el cálculo es ambicioso pero alcanzable. “La población que tiene el corregimiento de la veinticuatro de diciembre es alrededor de ciento once mil habitantes. Con esta semana yendo de casa en casa y teniendo los puestos, tenemos calculado hacer ocho mil novecientos pacientes aproximadamente”, señaló.

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La jornada, que se extiende del veintitrés al treinta de abril, no se limita a este sector; forma parte de un esfuerzo a nivel nacional, en el que cada instalación de salud contará con su propio punto de vacunación.

En tanto, la jefa de enfermería Yadicel Pinzón, recalcó cuáles son los requisitos básicos para asistir a esta jornada de vacunación: “Sería la tarjeta de vacunas e igual a las instalaciones de salud que ustedes tienen que acudir con su tarjeta de vacuna. Esa es una forma que nosotros podemos evidenciar qué vacunas le hacen falta y para completar lo que es el esquema de vacunación”.

Por su parte, Santiago Rodríguez, de la coordinación regional de salud, indicó que el operativo será continuo durante ocho días consecutivos, reforzado por la red de centros, policentros y MinsaCapsi de la región metropolitana.

La jornada, que comenzó hoy, se mantendrá activa hasta el treinta de abril, con la expectativa de ampliar la cobertura en uno de los corregimientos más poblados del sector este de la ciudad.

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