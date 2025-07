Diputados sacan al pleno las urnas y las mamparas, ¿votarán comisiones?

Panamá/Tras no lograr consenso en dos de las comisiones más codiciadas, los diputados sacaron este jueves las urnas de votación y la mampara al pleno de la Asamblea Nacional, para la conformación de las comisiones de Credenciales y Gobierno.

Al menos los nombres de estas dos instancias legislativas estaban colocados en las urnas. Hoy ha sido un día de reuniones entre jefes de bancada y la directiva de la Asamblea, que buscaron hasta el final lograr un consenso, pues pocas veces el Legislativo ha tenido que llevar a votación la integración de sus comisiones.

Las mamparas y las urnas de votación empezaron a colocarse en el pleno alrededor de las 10:30 a.m. Una vez iniciada la sesión, en el orden del día figuraba como punto cuatro la conformación de las comisiones. Sin embargo, la discusión se extendió solo hasta el periodo de incidencias, en el que durante cerca de 45 minutos los diputados expusieron diversos temas de sus circuitos y del ámbito nacional.

El rifirrafe de Camacho y Zúñiga

El debate en el pleno derivó en un intercambio de acusaciones entre los diputados Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas) y Roberto Zúñiga, jefe de la bancada de Vamos.

Camacho manifestó: “Yo puedo, por disciplina partidaria, aprobar acuerdos que, por ejemplo, en la conformación de las comisiones que se están conversando, si es para que avancemos, puedo aprobarlo. A pesar de que yo no estoy de acuerdo en que aquí llevemos acuerdos —valga la redundancia— para atender la gula de la bancada de libre postulado, que quiere tener más representantes en las comisiones de lo que establece la proporcionalidad. Ahora que son 18, quieren más de lo que tenían cuando eran 20. ¿Por qué? Por la gula, porque a ella no le interesa que esta Asamblea avance. Ellos quieren vivir de la crisis. Pero yo puedo llegar a acuerdos, lo que sí no voy a aceptar son acuerdos que violenten el reglamento de la Asamblea”.

De inmediato, Zúñiga respondió: “Usted miente descaradamente. Los números son claros y usted, que se dice ser un hombre democrático, debe entenderlo, porque la democracia también es pelear por la justicia, y lo justo es lo justo, diputado”.

Agregó que su bancada tiene 32 posiciones en las 14 comisiones permanentes:

“¿Eso qué significa? Que son cuatro comisiones con tres miembros y las restantes con dos. Es por eso que este país no avanza. El gran problema que tiene el diputado Camacho es que le teme a que esos proyectos anticorrupción, que estaban trabados desde el día número uno, avancen. Eso es lo que usted le teme y por eso hoy le anda diciendo mentiras al pueblo panameño. Y eso no se va a permitir. Nosotros vamos a seguir de frente con nuestra aspiración y con nuestras posiciones, que todas las otras bancadas han estado de acuerdo. Es usted el único que anda diciendo que esos números son falsos, que no están de acuerdo al reglamento interno de la Asamblea Nacional”.

Por su parte, el diputado perredista Arquesio Arias aseguró que su bancada no estaba interfiriendo en la conformación de las comisiones.

Tras el periodo de incidencias, el primer vicepresidente de la Asamblea, Eduardo Vásquez, quien dirigía la sesión, declaró un receso sin cerrar la plenaria, mientras algunos diputados abandonaban el pleno.

El trasfondo: Gobierno y Credenciales

Actualmente, la Asamblea cuenta con 15 comisiones. De estas, 14 están integradas por nueve diputados, mientras que la de Presupuesto tiene 15 miembros. Usualmente, las bancadas logran consensos en dos semanas o un mes, para votar en bloque. Sin embargo, en esta ocasión no hubo acuerdo sobre las dos comisiones clave.

Quien preside alguna de estas instancias tiene control parcial sobre la velocidad de las discusiones y los temas que avanzan o se retrasan. De allí la importancia de Credenciales y Gobierno, consideradas estratégicas en la dinámica legislativa.

Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales: debe tramitar la reforma al Reglamento Interno de la Asamblea, compromiso asumido por las bancadas que apoyaron la presidencia del diputado panameñista Jorge Herrera (Coalición Vamos, Panameñista, cinco de CD y la bancada Seguimos de Moca y de libre postulación).

También evaluará las dos designaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debe hacer el presidente José Raúl Mulino este año, así como otras designaciones del Ejecutivo. Además, puede avalar o rechazar denuncias contra el Presidente, el vicepresidente y los magistrados de la Corte.

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales: analiza proyectos relacionados con reformas a códigos y leyes, reformas electorales, modificaciones de instituciones y otros cambios de peso en la estructura jurídica del país.

Con información de María De Gracia