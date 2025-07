Comisiones aún sin definirse: continúan reuniones en la Asamblea mientras el tema del agua domina el debate

Panamá/La Asamblea Nacional sigue sin definir oficialmente la conformación de sus comisiones permanentes, pese a que ya se han iniciado reuniones y conversaciones entre bancadas para alcanzar consensos. Este jueves, durante el periodo de incidencias, varios diputados aprovecharon para centrar su intervención en la crítica situación de escasez de agua, un tema que afecta a diversas comunidades del país y que volvió a colocarse en el centro del debate legislativo.

Sin embargo, el otro tema que permanece en la expectativa ciudadana es la definición de las comisiones legislativas, pieza clave para el funcionamiento del órgano del Estado.

De acuerdo con declaraciones de algunos diputados, aún se mantienen las negociaciones internas, especialmente para determinar quiénes presidirán cada comisión.

El diputado independiente Jorge Bloise, de la bancada Vamos, explicó que hay avances, aunque también reconoció que se trata de un proceso complejo. “Se sigue avanzando. Hay algunas comisiones que han avanzado en temas de consenso. Obviamente, sabemos que esto es un tema matemático, eso está en el reglamento interno: cuántas comisiones corresponden a cada bancada.”

Bloise reconoció que todas las bancadas aspiran a integrar las comisiones más influyentes, como Presupuesto, Credenciales, Gobierno, Educación, Cultura y Deportes, pero pidió valorar también otras áreas relevantes como Asuntos Indígenas y Asuntos Municipales, donde ya se han logrado algunos acuerdos.

“Espero, Dios mediante, que la próxima semana se finalicen estos acuerdos en consenso”, agregó.

Por su parte, el diputado panameñista Medín Jiménez explicó que el proceso no solo depende del consenso, sino también de encontrar la fórmula numérica que refleje con precisión la composición de cada bancada. “Nosotros hemos dividido las bancadas en A, B y C. La mayoría quiere las comisiones A. No hay nada en el reglamento que diga a qué comisión debe ir cada bancada con su número, y ese es el pequeño detalle que tenemos”, señaló.

Jiménez también advirtió que, si no se alcanza un acuerdo por consenso, el Reglamento Interno, en su artículo 43, establece que será el Pleno de la Asamblea el que defina la conformación final mediante votación de mayoría.

Mientras tanto, la ciudadanía y diversos sectores políticos siguen a la espera de que se definan las comisiones, ante el impacto que estas tendrán en la gestión de temas clave como salud, educación, descentralización, justicia y economía.

Solo ayer miércoles, el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el diputado Jairo “Bolota” Salazar, presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la directiva de la Asamblea Nacional que avaló la creación de la nueva bancada legislativa ‘Seguimos’.

Con información de Kayra Saldaña