Anuncian cierre parcial en la vía Centenario por trabajos en el puente Arraijancito

Ciudad de Panamá/El próximo lunes 22 de diciembre se realizará un cierre parcial en la vía Centenario, a la altura del puente Arraijancito, en dirección hacia la ciudad de Panamá, debido a trabajos de rehabilitación en las losas del puente vehicular.

De acuerdo con la información oficial, las labores están programadas para desarrollarse desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., como parte del plan de mantenimiento de puentes que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas.

Mientras se mantenga el cierre parcial, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar la vía Presidente Roberto F. Chiari, conocida como la ruta de los ocho carriles, como alternativa para desplazarse hacia la ciudad.

Así mismo, se exhorta a los usuarios de la vía a conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones del personal autorizado, a fin de garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos.

