MOP y Alcaldía de San Miguelito evalúan estado de los puentes peatonales en la vía Transístmica

Las autoridades encuentran varias fallas en el área de San Miguelito, como la falta de iluminación, el vandalismo y el deterioro en varias estructuras de los puentes.

San Miguelito, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Alcaldía de San Miguelito realizaron un recorrido por distintos puentes peatonales de la vía Transístmica con el objetivo de evaluar y coordinar las acciones de mantenimiento para mejorar la seguridad de los usuarios que transitan diariamente por la zona.

La inspección inició en el puente peatonal cercano al Instituto Rubiano, donde las autoridades confirmaron que, aunque la estructura se encuentra en condiciones aceptables, es necesario reforzar el sistema de iluminación, ya que la Alcaldía de San Miguelito había ejecutado labores de limpieza y reubicación de personas en situación de calle.

El MOP coordinará con la Dirección de Panamá Centro (Metrovial) para sellar la parte inferior de las rampas, evitando que sean utilizadas como refugio y representen riesgos para los peatones.

Durante el recorrido se inspeccionaron los puentes peatonales de Pan de Azúcar, el Centro Comercial Los Andes y San Isidro, ya que durante la inspección se detectaron luminarias dañadas por vandalismo, desgaste estructural y acumulación de desechos por falta de mantenimiento regular de limpieza.

Las acciones prioritarias se programaron en una jornada de limpieza y pintura en el puente ubicado junto al Centro Comercial Los Andes; en este punto se evaluaron las alternativas para reparar las láminas de policarbonato que cubren el techo y los laterales, las cuales presentan deterioro.

Las autoridades recordaron que los puentes de Pan de Azúcar y San Isidro están bajo concesión por los próximos días y se coordinarán las medidas necesarias con las empresas responsables que se encargan de garantizar intervenciones oportunas y mejorar la movilidad de los usuarios y los residentes.

En el recorrido participaron el jefe nacional de Puentes del MOP, Ramírez Jaramillo; Itabé Medina, del Despacho Superior del MOP; y la ingeniera municipal de San Miguelito, Astrid Chanis, junto a su equipo técnico.

