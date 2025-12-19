MOP prepara más de 60 proyectos viales con una inversión de $1,220 millones

El ministro anunció que los carriles exclusivos de MiBus en vía España , que ya cuenta con orden de proceder por 90 millones de dólares.

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecuta y prepara uno de los planes de infraestructura más amplios de los últimos años, con más de 60 proyectos viales entre licitados, adjudicados y por licitar, que deberán arrancar en su mayoría durante el verano del próximo año, con una inversión total estimada en 1,220 millones de dólares.

Así lo informó el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, durante una conferencia de prensa en la Presidencia de la República, donde presentó un balance de los proyectos en curso y los que se desarrollarán en 2026. El titular reconoció que el deterioro de la red vial es uno de los principales retos que enfrenta el país.

El terrible estado de las calles es una realidad que estamos enfrentando con planificación y obras concretas”, señaló.

De acuerdo con el informe, el MOP tenía previstos 35 proyectos para licitar este año, de los cuales 26 ya han sido licitados. De estos, 20 proyectos fueron adjudicados por un monto de 190.1 millones de balboas, logrando un ahorro de 26.5 millones, equivalente al 12.25% por debajo del precio de referencia.

Estos 20 proyectos que ya fueron adjudicados: todos los proyectos adjudicados fueron otorgados al precio más bajo ofertado”, destacó Andrade.

Actualmente, 6 proyectos se encuentran en fase de evaluación y se espera que sean adjudicados en las primeras semanas del próximo año, para darles orden de proceder durante el verano. Además, dos licitaciones pendientes se realizarán antes de finalizar diciembre, los días 26 y 30 de este mes de diciembre.

Licitación en enero 2026

Para enero y febrero del próximo año, el MOP prevé licitar 7 nuevos proyectos, con una inversión de 105.9 millones de dólares, que se sumarán al paquete de obras en ejecución. A esto se añaden dos proyectos recuperados de administraciones anteriores, entre ellos la avenida Omar Torrijos–Tramo Centenario, con una inversión de 105 millones de dólares, que iniciará el próximo verano.

Otro proyecto de alto impacto es el de los carriles exclusivos de MiBus en vía España, que ya cuenta con orden de proceder por 90 millones de dólares, mientras se mantiene a la espera la resolución de las impugnaciones de la APP de la Carretera Panamericana del Oeste, para dar inicio a los trabajos.

El plan también contempla 32 proyectos de rehabilitación vial o “tapahuecos”: 16 que se licitarán en febrero y otros 16 en junio, enfocados en mejorar calles deterioradas en distintos puntos del país.

“Todo lo que he mencionado aquí debe estarse iniciando en los meses de verano”, afirmó el ministro, quien manifestó que la ejecución de estas obras responde a una directriz del presidente José Raúl Mulino.

El próximo año pondremos todas nuestras energías en el MOP para que cada panameño tenga un empleo que le permita mantener a su familia, educar a sus hijos y progresar”, expresó.

Entre los proyectos destacados a nivel regional figuran el mantenimiento de la carretera David–Boquete, la rehabilitación de la vía Alto Boquete–Caldera–Puente de los Valles, el camino de la nobleza Playa La Barqueta, así como la rehabilitación de calles internas en Aguadulce, obras que buscan mejorar la conectividad, impulsar el turismo y fortalecer la producción agropecuaria.

Con información de María De Gracia.