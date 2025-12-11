MOP refuerza el mantenimiento vial con jornada de parcheo en la Boyd-Roosevelt

Estas labores de mantenimiento se intensificarán durante la temporada de verano, cuando las condiciones climáticas facilitan la aplicación de asfalto caliente.

Ciudad de Panamá/La vía Boyd-Roosevelt fue intervenida este jueves 11 de diciembre con una jornada de parcheo que contempló la aplicación de ocho toneladas de asfalto caliente, una acción que busca mejorar la seguridad y la experiencia de los miles de conductores que diariamente recorren esta ruta hacia Panamá Norte y la provincia de Colón.

Los trabajos fueron ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Dirección de San Miguelito y Panamá Norte, entidad que en el último trimestre ha concentrado esfuerzos en la recuperación de tramos prioritarios de la vía Transístmica, especialmente entre Milla 9 y La Cabima.

Como parte de estas intervenciones, el MOP detalló los puntos atendidos en la Transístmica:

• Vía principal frente al Colegio Monseñor Francisco Beckmann y antes del retorno hacia La Cabima.

• Parada del Colegio Monseñor Francisco Beckmann, en dirección a La Cabima.

• Sector de Las Lajas, área lateral a la entrada de Gonzalillo, hacia Milla 8.

• Lateral a la plaza Princesa de Gales, también con dirección a Milla 8.

La institución explicó que estas labores de mantenimiento se intensificarán durante la temporada de verano, cuando las condiciones climáticas facilitan la aplicación de asfalto caliente y permiten avanzar con mayor rapidez en la rehabilitación de la red vial.