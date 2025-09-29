Incentivos a la compra de viviendas usadas: Asamblea analiza proyecto de ley

🏠 El subsidio podrá usarse solo una vez y no aplicará para quienes ya hayan sido favorecidos con el régimen de intereses preferenciales destinado a viviendas nuevas. 🏠 De ser aprobado en los tres debates legislativos y sancionado por el Ejecutivo, la nueva ley entraría en vigencia el 1 de enero de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Proyecto de Ley 252, que propone incentivos económicos para facilitar la adquisición de viviendas usadas o de segunda mano en Panamá, fue objeto de análisis en la primera sesión de trabajo de la subcomisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

La iniciativa legislativa plantea que quienes adquieran este tipo de inmuebles puedan acceder a intereses hipotecarios preferenciales y a la exoneración del impuesto de bien inmueble para residencias cuyo valor no supere los 300 mil dólares.

El proyecto también introduce un impuesto del 3% sobre las transferencias onerosas de bienes inmuebles —como compraventa, permuta o dación en pago— cuando se trate de viviendas usadas dentro de ese mismo rango de valor.

Durante la sesión, el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, calificó la propuesta como positiva, al considerar que busca atender parte del déficit habitacional del país y ofrecer alternativas a las familias que desean adquirir su primera vivienda.

Requisitos y condiciones

El documento establece que los beneficios solo aplicarán para la compra de viviendas previamente habitadas y que se trate del primer inmueble del prestatario. Además, el préstamo deberá estar garantizado con una hipoteca inscrita en el Registro Público.

El subsidio podrá usarse solo una vez y no aplicará para quienes ya hayan sido favorecidos con el régimen de intereses preferenciales destinado a viviendas nuevas. Se contempla un interés preferencial del 2% para préstamos hipotecarios de hasta $300,000, con un plazo máximo de 10 años.

El proyecto, presentado por la diputada Yamireliz Chong, también introduce cambios al artículo 766 del Código Fiscal. Entre ellos, que el impuesto sobre bienes inmuebles sea de 0% para valores de hasta $300,000 y de 0.50% para propiedades entre $300,000 y $700,000. De ser aprobado en los tres debates legislativos y sancionado por el Ejecutivo, la nueva ley entraría en vigencia el 1 de enero de 2026.