Ajustes de pensiones: MEF no llega a mesa técnica y jubilados exigen reactivar tercer debate del proyecto de Ley 491

Ante este escenario y tras dar por terminado el análisis, los pensionados en la sala instaron a la diputada Hernández a solicitar formalmente ante el Pleno la reactivación inmediata del tercer debate.

Panamá/Sin la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concluyó hoy la mesa técnica del proyecto de Ley 491, instancia creada luego de que la Asamblea Nacional suspendiera el tercer debate para evaluar la viabilidad financiera de la propuesta.

La iniciativa, promovida por la diputada Grace Hernández, busca crear un fondo especial para equipar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben menos de 600 dólares al mes.

A pesar de que se esperaba al MEF para responder a las interrogantes del Pleno sobre la procedencia de los recursos, que originalmente contemplaba tasas al sector portuario por movimiento de carga y fumigación, el ministerio no acudió con la información requerida.

Ante este escenario y tras dar por terminado el análisis, los pensionados en la sala instaron a la diputada Hernández a solicitar formalmente ante el Pleno la reactivación inmediata del tercer debate. El descontento por las constantes dilaciones se hizo sentir de inmediato entre los asistentes.

Bautilio Camarena, jubilado presente en la jornada, expresó el agotamiento del sector: "Por eso sustentamos que aquí hay plata y por eso decimos que no queremos más demoras, no queremos más mareos, no queremos más vueltas con este proyecto de ley [...]; el miércoles votemos todo por la aprobación de ese proyecto de ley. Solicito encarecidamente que se escuche a los abuelitos".

En la misma línea, Rafael Ábrego, jubilado del equipo de Bocas del Toro, expuso con documentos la precariedad de su condición actual: "Aquí hay un salario de un jubilado, 30 dólares, con pruebas están aquí, 30 dólares. Yo no puedo creer que el diputado de la república no sepa que en Bocas del Toro se cobre 30 dólares y todavía tiene que buscar estudio, tiene que buscar economía".

Finalizada la mesa técnica, la potestad de reanudar el tercer debate recae ahora en los diputados de la Asamblea Nacional, quienes deberán decidir si atienden la petición de la diputada proponente y de los jubilados para dar paso a la votación del proyecto.

Con información de María De Gracia.