Pleno de la Asamblea ratifica a Isidro Carbonell como director de la Lotería Nacional

No hubo objeción ni abstención en la votación.

Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 56 votos la designación de Isidro Carbonell como nuevo director de la Lotería Nacional de Beneficencia, en una decisión que marca el relevo en la administración de la institución.

Carbonell reemplazará a Saquina Jaramillo, quien presentó su renuncia el pasado 16 de enero, sin que se ofrecieran mayores detalles sobre su salida.

El nuevo director cuenta con experiencia en el sector público, tras haberse desempeñado como auditor interno en la Contraloría General de la República y como director de fiscalización del Tribunal Electoral entre enero de 2022 y diciembre de 2024, entre otros cargos.

Durante su planteamiento, Carbonell destacó la necesidad de modernizar la institución y fortalecer los controles internos. En ese sentido, subrayó la importancia de reducir la venta de lotería clandestina y avanzar hacia la mecanización de la plataforma tecnológica, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en el manejo de los fondos.

“Hay que entender que la Lotería Nacional de Beneficencia en este momento tiene una desconexión tecnológica y le puedo mencionar el solo hecho de que no existe dentro de la Lotería un programa de contabilidad”, afirmó.

El designado percibirá un salario de 3,500 dólares, además de 3,500 dólares en concepto de gastos de representación.

La institución enfrenta una situación marcada por procesos iniciados en la administración anterior. Entre 2024 e inicios de 2025, Saquina Jaramillo presentó múltiples denuncias por el otorgamiento irregular de libretas de venta. Hasta el momento, no se conoce el avance de estas investigaciones.

Cabe destacar que el pasado lunes, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales recomendó por unanimidad al pleno la ratificación del contador público autorizado, quien también es abogado y cuenta con experiencia en el sector público.