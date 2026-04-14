Asistencia humanitaria se organiza en Veraguas tras inundaciones en Santa Fe

La situación ha complicado el acceso a productos básicos, por lo que se ha organizado una logística de distribución de alimentos hacia las zonas impactadas.

Santa Fé, Veraguas/Autoridades de la provincia de Veraguas coordinan el envío de ayuda humanitaria para al menos 600 familias afectadas por las inundaciones registradas en el norte del distrito de Santa Fe, donde el desbordamiento de ríos ha dejado comunidades aisladas y con dificultades para acceder a alimentos.

De acuerdo con los reportes, algunas viviendas resultaron anegadas, mientras que otras familias perdieron sus cultivos, afectando directamente su sustento. La situación ha complicado el acceso a productos básicos, por lo que se ha organizado una logística de distribución de alimentos hacia las zonas impactadas.

La gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera, hizo un llamado a la solidaridad de la población para apoyar a los afectados, especialmente a los niños.

“Gracias a Dios, en la Comarca no hubo necesidad porque ellos lograron reparar las tuberías que el agua se había llevado, acá la cosa está más difícil. Uniformes, útiles escolares, por favor, a todo el que pueda mandarnos a la gobernación. Se lo agradecemos para que mañana podamos llevarles también a estos niños esa parte que les hace falta”, expresó.

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Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que aún no ha concluido el levantamiento de datos sobre el número total de familias afectadas, debido a que hay sectores de acceso complicado donde los equipos no han podido ingresar.

Las autoridades esperan contar con un informe final en los próximos días para determinar la magnitud de la emergencia y definir los niveles de ayuda que serán enviados a las comunidades damnificadas.

Con información de Ney Castillo