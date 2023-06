Asistencia y manejo de planillas ¿Quiénes son los diputados con menos transparencia?

Ciudad de Panamá, Panamá/A menos de un año para las elecciones generales de 2024, el peno de la Asamblea Nacional se prepara para escoger una nueva Junta Directiva este sábado 1 de julio en medio de disputas por el poder y las codiciadas comisiones.

¿pero conoce usted cuál ha sido el manejo de los diputados que representan a su circuito? Pues a partir de la fecha, la ciudadanía contará con una nueva herramienta digital que les permitirá conocer información sobre el manejo de las planillas, las asistencias al pleno y a las distintas comisiones, así como la declaración voluntaria de bienes de cada uno de los diputados que conforman el Órgano Legislativo.

La organización Espacio Cívico habilitó el Boletín de Diputados en su página web en el que se ha recopilado estos datos con base a la información de la Contraloría General de la República.

Lea Cedeño, quien forma parte de esta fundación, señaló que parte de la información publicada se basa en la planilla 02 que tiene un acumulado de $63 millones de dólares, desde el 2019.

En este renglón, el diputado Juan Diego Vásquez es el que menos ha gastado con 398 mil dólares seguido del resto de sus colegas independientes como Gabriel Silva, Edison Broce y Raúl Fernández.

No obstante, para enero de 2023 no hay registros al menos en las planillas de los diputados Benicio Robinson y Crispiano Adames, lo que, a juicio de Cedeño, salta a la vista porque si no hay gastos de planillas significaría que no hay personas trabajando en estos despachos.

Aquí también se puede revisar la asistencia al pleno y a las distintas comisiones. En ese sentido se observa, por ejemplo, que el diputado, Adán Bejerano no asistió durante el periodo 2023 y del 2019 a la fecha solo ha asistido un 42% de las sesiones.

El diputado Edwin Zúñiga tiene un 50% de asistencia al pleno y un 35% a comisiones, mientras que Rony Arauz y José María Herrera acumulan 34% y 43% de asistencia a las comisiones, siendo uno de los porcentajes más bajos con respecto a los diputados que asisten a sus respectivas comisiones.

En tanto, Juan Diego Vásquez nuevamente sobresale como el que más asistencia tiene en el pleno con un 100%.

Para conocer toda la infiormación ingrese a BOLETÍN DE DIPUTADOS

Con información de Elizabeth González