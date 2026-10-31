Aspirante a guardia aeronaval fallece tras incidente en prueba de flotabilidad; se realizan investigaciones

Murió joven aspirante del Instituto Superior Aeronaval (ISAN) en Panamá tras sufrir una inmersión inesperada durante una prueba de flotabilidad controlada. El hecho ocurrió este 31 de octubre.

Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó mediante un comunicado oficial que el aspirante a Guardia Aeronaval, Dannel Alejandro Gómez, presentó una "inmersión inesperada" dentro de las actividades académicas contempladas por la institución.

Según detalló la entidad de seguridad, el personal presente en el sitio actuó de forma inmediata al percatarse de la emergencia. Al estudiante se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios antes de ser trasladado de urgencia en una ambulancia institucional hacia un centro médico en Colón.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario, los galenos confirmaron el fallecimiento del aspirante en el hospital. El Senan recalcó que el entrenamiento contaba con la presencia reglamentaria de instructores, guardavidas, paramédicos y el soporte de una ambulancia.

Investigación en curso

Ante la situación, la institución de seguridad expresó sus condolencias a los familiares y amigos del joven. Asimismo, confirmó que el caso quedó en manos de las autoridades competentes para las diligencias de investigación correspondientes.