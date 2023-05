Aumento del nivel del mar en Panamá podría afectar 2.1 % de la superficie terrestre

El cambio climático generará consecuencias a nivel terrestre y marítimo que afectará el desarrollo de la vida humana, una de ellas es el aumento del nivel del mar que provocará inundaciones en diferentes sectores a nivel nacional, debido a que, según un estudio realizado por el Ministerio de Ambiente, el 2.1% de la superficie terrestre del país se verá afectada.

Se trata de un análisis que realizó la Dirección de Cambio Climático de MiAmbiente, con el fin de conocer el impacto del aumento del nivel del mar en las costas panameñas hacia el año 2050, analizando diferentes variables.

Yahaira Cárdenas, analista de cambio climático de MiAmbiente, señaló que los resultados que arroja el estudio indican un aumento de 0.30 metros en la costa Caribe y 0.22 metros en la del Pacífico, siendo este el peor de los escenarios.

Detalló que, la Bahía de Parita, Puerto Pedregal, Darién, Garachiné y Puerto Alegre son parte de las áreas que se verán impactadas por este fenómeno en el Pacífico panameño.

Pero, en la ciudad de Panamá, el escenario no pinta bien, y es que, de acuerdo al informe, también en los sectores como Parque Lefevre, Río Abajo, Chanis y Juan Díaz, las inundaciones empeorarán debido al aumento del nivel del mar, por lo que es importante coordinar acciones para empezar a mitigar la situación.

La Gallinaza en Juan Díaz, es uno de los puntos de este corregimiento que año tras año sufre la crecida del río del mismo nombre, y es que según cuentan sus residentes, cuando el río intenta salir al mar, si hay marea alta, este retorna inundando todo a su alrededor. En este punto el agua sube hasta dos metros, dejando sin nada a las personas.

Una de ellas es Arcenia Pachón, quien recuerda con mucha tristeza como hace tres años la crecida del río tumbó el muro perimetral de su casa que evitaba que se inundara. Desde entonces, cada vez que el río crece tiene que salir de su casa y refugiarse donde algún familiar porque el agua se ha introducido.

“Ahora que está lloviendo yo no duermo, pensando que en cualquier momento el río se me mete de nuevo y me agarra dormida. Yo he perdido tantas cosas aquí que gracias a Dios tengo vida”, exclamó.