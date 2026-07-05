Auto se estrella violentamente contra una canasta de basura en Don Bosco: 'gallinas se salvan milagrosamente'

El video ha llamado la atención en redes sociales debido a un hecho singular: al momento de la colisión, dos gallinas se encontraba deambulando en la calle.

Las cámaras de videovigilancia de una residencia captaron el momento exacto en el que un vehículo tipo sedán protagonizó un violento accidente de tránsito en el corregimiento de Don Bosco.

El incidente se registró en la Calle 1 de la comunidad de Bello Horizonte. En las imágenes grabadas por el sistema de seguridad, se observa cómo el conductor toma una curva a evidente exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control absoluto del timón y terminara estrellándose de frente contra una canasta metálica de basura (tinaquera).

Más allá del fuerte impacto contra el objeto fijo, el video ha llamado la atención en redes sociales debido a un hecho singular: al momento de la colisión, dos gallinas se encontraba deambulando en la calle y ambos animales lograron salvarse de morir arrollados de forma milagrosa por puro instinto al volar apenas unas fracciones de segundo antes del violento impacto.

A pesar de la velocidad del vehículo y de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas heridas ni lesionadas dentro o fuera del automóvil. El evento vial se saldó únicamente con considerables daños materiales en la carrocería frontal del sedán y en la estructura de la tinaquera residencial.