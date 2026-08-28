Autoridad de Aseo extiende moratoria, buscan recuperar de $120 millones

El sector residencial concentra 99 millones de la deuda total, mientras la entidad explora un nuevo sistema de cobro a través del Banco Nacional de Panamá y reporta un aumento en la recolección de desechos en San Miguelito.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Aseo Domiciliario y Urbano (AAUD) mantiene una moratoria con descuentos que inició el 15 de julio y se extenderá hasta el 30 de septiembre.

El director Ovil Moreno detalló que la recaudación ha sido lenta, alcanzando apenas medio millón de dólares frente a una deuda total de 120 millones de dólares. De este monto, el sector residencial debe 99 millones, el sector comercial 20 millones y el sector gubernamental alrededor de 700 mil dólares, cifra que ha disminuido por los pagos recientes de las instituciones.

Para incentivar el pago, se ofrece un 50 % de descuento a las personas naturales y un 30 % de descuento a las personas jurídicas.

Moreno indicó que existen residentes con deudas de hasta 8 mil o 10 mil dólares por no pagar el servicio durante 20 años. Aclaró que la recolección de basura no puede suspenderse, ya que es un tema de salud pública. Diariamente se reciben 2700 toneladas de desechos en Cerro Patacón, de las cuales la entidad recoge aproximadamente 2100 toneladas.

El costo operativo es elevado. Mover un solo camión en una ruta cuesta entre 400 y 500 dólares diarios, incluyendo combustible, conductor y dos recolectores.

La institución cuenta con más de 50 camiones en ruta y una plantilla de 2480 personas. Aunque los gastos en piezas de camiones eran de 20.000 a 30.000 dólares mensuales, estos han disminuido gracias a las mejoras en las vías de acceso de Cerro Patacón.

Uno de los principales obstáculos en la recolección de desechos es la disposición inadecuada de la basura, como vehículos estacionados en los tanques, lo que impide el trabajo y obliga a realizar rutas adicionales.

Para solucionar los problemas históricos de recaudación, la entidad explora una nueva opción de cobro transparente a través del Banco Nacional de Panamá, que permitiría pagar por cajero o en sucursales.

Además, se plantea ante la Junta Directiva la posibilidad de otorgar beneficios a los ciudadanos que mantengan sus pagos al día o realicen pagos anuales.

Respecto al distrito de San Miguelito, la institución ahora recoge casi 500 toneladas diarias, un aumento de 200 toneladas en comparación con la gestión anterior, y el cobro de la tasa de aseo ya se realiza a través de ENSA con un proceso en regularización.