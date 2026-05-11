Administradora de Turismo destaca 'eficiencia' de la policía y asegura que hechos aislados no afectan imagen del país

La administradora de la ATP indicó que en todos los destinos turísticos se brindan recomendaciones básicas de seguridad a los viajeros, especialmente sobre horarios y zonas a evitar, pero insistió en que Panamá mantiene una imagen favorable en esta materia.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, aseguró que Panamá continúa siendo uno de los países más seguros de la región para los visitantes extranjeros, pese a los casos aislados de inseguridad que puedan registrarse.

La funcionaria destacó que los turistas se sienten cómodos y protegidos gracias a la rápida respuesta de la Policía Nacional y de las instituciones encargadas de la seguridad en el país.

“Panamá sigue siendo uno de los países más seguros de la región y eso lo tenemos que repetir”, expresó De León, al tiempo que reconoció que, como ocurre en cualquier destino turístico del mundo, existen situaciones puntuales de inseguridad.

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Sin embargo, subrayó que las autoridades panameñas han demostrado eficiencia en su actuar, lo que fortalece la percepción positiva del país entre quienes lo visitan.

La administradora de la ATP indicó que en todos los destinos turísticos se brindan recomendaciones básicas de seguridad a los viajeros, especialmente sobre horarios y zonas a evitar, pero insistió en que Panamá mantiene una imagen favorable en esta materia.

Además, señaló que la seguridad continúa siendo una de las principales fortalezas que el país utiliza para promoverse internacionalmente como destino turístico.

“Esa es una de nuestras cartas de presentación cuando vamos a posicionar a Panamá en otros destinos”, concluyó.

Gloria De León, informó además que el país registró un crecimiento de 17.3% en la llegada de visitantes durante el primer trimestre de 2026, alcanzando casi un millón de turistas.

Según detalló la funcionaria, Panamá recibió exactamente 999,934 visitantes, una cifra que, aseguró, se traduce en mayor ocupación hotelera, incremento en la derrama económica y un aumento en el gasto turístico.

“Eso es más ocupación hotelera, más derrama económica, más días que se están quedando y más gasto turístico”, destacó.

De León explicó que el crecimiento responde a estrategias enfocadas en posicionar a Panamá como un centro regional de congresos y convenciones, además de alianzas con aerolíneas, campañas digitales y acciones de microsegmentación para atraer visitantes específicos.

Seguro gratuito para turistas

La administradora anunció además que el país avanza en la implementación del nuevo seguro gratuito para turistas, iniciativa que entraría en vigencia en las próximas semanas una vez concluya el proceso de refrendo del contrato.

El beneficio cubrirá automáticamente a los visitantes que ingresen por aeropuertos internacionales, aunque no aplicará para enfermedades crónicas.

“Decirle al visitante que Panamá le ofrece un seguro turístico gratuito eleva nuestra competitividad y fortalece la confianza internacional en el destino”, afirmó.

La ATP también apuesta por fortalecer el turismo en el interior del país mediante la apertura de nuevos centros de convenciones y la realización de eventos regionales.