Autoridad de Descentralización lanza plataforma para dar seguimiento a proyectos y transferencias a gobiernos locales

Panamá/Desde una obra de agua potable hasta la compra de equipos comunitarios, los proyectos financiados con fondos de descentralización ahora pueden ser consultados y ubicados en un mapa digital. La AND lanzó una herramienta que transparenta la ejecución de miles de iniciativas en municipios y juntas comunales del país.

Según explicó la directora de la AND, Róxana Méndez, en lo que va de la actual administración de Gobierno se ha otorgado viabilidad al uso de fondos para ejecutar 4,719 proyectos en todas las provincias y comarcas, con más de 130.3 millones de dólares transferidos a gobiernos locales.

Méndez recordó que el proceso para avalar los proyectos inicia en las comunidades, mediante consultas ciudadanas y la aprobación del plan de inversiones por los Consejos Municipales. Posteriormente, las iniciativas pasan por una evaluación técnica y financiera a cargo de las Direcciones Regionales de la AND.

En el caso de los fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los proyectos deben recibir además el aval de la Junta Directiva de la AND, presidida por Mercedes González, designada por el Ministerio de la Presidencia.

Una vez declarada la viabilidad de cada iniciativa, la Autoridad mantiene un monitoreo permanente en campo, con el fin de dar seguimiento al avance físico y al uso de los recursos públicos. Los proyectos viabilizados incluyen obras públicas, adquisición de equipos y programas sociales, y su información se divulga de manera abierta a través del portal institucional.

La nueva herramienta, disponible en www.descentralizacion.gob.pa, permite a cualquier ciudadano consultar de forma clara, sencilla y ordenada los proyectos aprobados y las transferencias realizadas. El sistema cuenta con un tablero interactivo que permite filtrar los datos por provincia, distrito o corregimiento, además de revisar fechas y montos de los pagos efectuados.

El portal también incorpora un mapa interactivo, que ofrece una visualización geográfica del avance de los proyectos. Al seleccionar una provincia, se despliega el total de iniciativas y los montos ejecutados, con opciones para acercar, alejar, desplazarse libremente y restablecer la vista nacional.

Las inversiones abarcan proyectos de agua potable, energía, caminos, conectividad y desarrollo comunitario, iniciativas que, según la AND, impactan directamente en la calidad de vida de la población y buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos.