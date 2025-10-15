Autoridad Marítima niega solicitud de concesión en área de isla Perico por incumplimiento de requisitos legales

Ciudad de Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) negó la solicitud de concesión presentada por la empresa Perico Island Maritimal Service, S.A., para el uso de un área de 4,727.21 m² ubicada en la Calzada de Amador.

En 2021, la sociedad anónima presentó, a través de su representante legal, una solicitud de concesión. En 2023, se le otorgó un permiso provisional, informó la AMP.

Mediante una resolución motivada, el administrador de la AMP, Luis Roquebert Vanegas, rechazó la solicitud de concesión de fondo de mar y acceso terrestre, localizado a un costado de la Base del Servicio Nacional Aeronaval, en Isla Perico, por no contar con el Permiso de Compatibilidad, que emite la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La AMP señaló en comunicado que "este permiso es un requisito indispensable para la continuidad de cualquier trámite de concesión en zonas bajo la jurisdicción o influencia operativa del Canal".

El pasado 13 de octubre de 2025, personal técnico y legal de la AMP, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval, llevó a cabo la diligencia de desalojo del área ocupada por la empresa. La medida se ejecutó de forma ordenada, garantizando el respeto al debido proceso y al principio de estricta legalidad.

La AMP reitera su compromiso con la correcta administración del patrimonio marítimo nacional del Estado, y reafirma que toda concesión deberá cumplir con los permisos y compatibilidades exigidas por la legislación vigente, incluyendo aquellas otorgadas por la Autoridad del Canal de Panamá.