Administrador de la Autoridad Marítima se ausenta de citación en la Comisión de Economía

Ciudad de Panamá/La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional tenía previsto este martes la comparecencia del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, para responder un cuestionario sobre diversos temas de interés nacional, entre ellos asuntos relacionados con Panama Ports Company y la empresa del ferrocarril.

Sin embargo, el funcionario no asistió a la citación, tras enviar excusas a la comisión argumentando que actualmente se encuentra atendiendo auditorías internas que se desarrollan dentro de la institución.

El presidente de la comisión, diputado Eduardo Gaitán, lamentó la ausencia del administrador, recordando que no es la primera vez que un funcionario citado por el grupo legislativo decide no presentarse.

“La AMP necesitábamos tratar tres temas importantes: el tema de la discrepancia de $185 millones en cuanto a los ingresos que reporta Panama Ports y los ingresos que tiene la Contraloría. Esa discrepancia tenemos que saber cómo se dio, dónde se dio, porque me parece una suma exorbitante”, manifestó Gaitán.

El diputado agregó que es fundamental que la Autoridad Marítima brinde explicaciones claras sobre el manejo de los ingresos y las auditorías en curso, ya que se trata de recursos que impactan directamente en las finanzas del Estado.

Con información de Meredith Serracín