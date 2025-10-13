Asamblea avanza proyecto de ley sobre la industria de los deportes electrónicos en Panamá

Esta iniciativa busca regular y promover el desarrollo de los eSports en el país, reconociendo su potencial para generar empleos, atraer inversión y posicionar a Panamá como líder en la industria en América Latina.

Ciudad de Panamá/La subcomisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional se prepara para iniciar la próxima semana la revisión de los aportes recibidos al proyecto de ley 74, que propone la creación de una Ley Integral de la Industria de los Deportes Electrónicos (eSports) en Panamá.

Esta iniciativa busca regular y promover el desarrollo de los eSports en el país, reconociendo su potencial para generar empleos, atraer inversión y posicionar a Panamá como líder en la industria en América Latina.

Los deportes electrónicos se han convertido en una de las formas más dinámicas y populares de entretenimiento y competencia a nivel mundial, atrayendo a millones de personas y abriendo nuevas oportunidades económicas, sociales y culturales.

La diputada Yarelis Rodríguez, proponente del proyecto, destacó que en países como China y Estados Unidos los ingresos anuales de la industria de los eSports superan los 25 mil millones de dólares, lo que evidencia su crecimiento sostenido y el impacto que puede tener en economías emergentes como la panameña.

Por su parte, el diputado Jorge Bloise, presidente de la subcomisión, señaló que se espera recibir nuevas propuestas y observaciones que contribuyan a mejorar el documento final, con el objetivo de presentar el informe y someterlo a primer debate en los próximos días.

De aprobarse, el proyecto representaría un paso importante para el reconocimiento formal de los deportes electrónicos en Panamá, impulsando su profesionalización y fomentando la participación de jóvenes talentos en esta creciente industria global.