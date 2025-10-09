Autoridad Marítima restablece permisos para comercialización de combustible en aguas panameñas

La medida permite que las empresas interesadas en brindar servicios de suministro de combustible puedan presentar nuevamente sus solicitudes de licencia o de inclusión de naves ante la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dejó sin efecto la Resolución ADM No. 224-2019 del 4 de octubre de 2019, que mantenía restringida la actividad de comercialización de combustibles, lubricantes o derivados de petróleo a través de equipo flotante, incluidas las barcazas.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución ADM No. 125-2025, que dispone el restablecimiento de los trámites para la expedición de nuevas licencias de operación en los servicios de transporte y suministro de combustible por equipo flotante.

De acuerdo con la AMP, el levantamiento de esta restricción “busca hacer más transparente la adjudicación de licencias para esta actividad marítima, además de incentivar la competencia en este mercado”, el cual se sustenta en la posición estratégica del país y en las operaciones del canal de Panamá, por donde transitan cientos de buques dedicados al comercio internacional.

La medida permitirá que las empresas interesadas en brindar servicios de suministro de combustible puedan presentar nuevamente sus solicitudes de licencia o de inclusión de naves ante la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, cumpliendo los procedimientos y normativas vigentes.

En el comunicado, la entidad reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sector marítimo nacional.

“La AMP ratifica su firme propósito de fortalecer el sector marítimo nacional, fomentando el desarrollo económico a través de la eficiencia de los servicios marítimos auxiliares y un mercado competitivo, enmarcado dentro de la Estrategia Marítima Nacional”, destaca el comunicado.