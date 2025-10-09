Panamá entra a la era de la telecirugía: primera intervención será este viernes en la Ciudad de la Salud

El programa formal de capacitación comenzará en enero de 2026 e incluirá entrenamientos en Panamá, Chiriquí y Chitré, donde se prevé trasladar los robots y preparar al personal médico local.

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) realizará este viernes 10 de octubre, a las 7:30 a.m., la primera telecirugía del país, una operación en la que un robot ejecutará el procedimiento quirúrgico mientras los médicos supervisan a distancia desde otro edificio dentro de la Ciudad de la Salud.

El doctor Marcos Young, director de Servicios y Prestaciones de la CSS, explicó que se trata de un avance sin precedentes en Panamá y en Centroamérica, y que el objetivo es “poner de una manera educativa, accesible, a cirujanos con mucha experiencia con cirujanos con poca experiencia”.

“Es la primera vez que se va a hacer en la región. En toda América, el primer caso se hizo en Brasil el lunes muy recientemente, porque hay un interés en tratar patologías complejas en sitios distantes”, destacó Young. El procedimiento, precisó, se realizará con dos robots conectados por tecnología 5G, lo que permite una transmisión de datos con un retraso inferior a 200 milisegundos, casi imperceptible.

El cirujano estará ubicado en una consola a distancia, mientras el paciente se encuentra junto al robot y al equipo quirúrgico. “El aparato puede hacer cualquier tipo de cirugía: urológica, oncológica, ginecológica, general o torácica, y esperamos el próximo año implementarlo también en cirugía cardíaca”, explicó el director.

La operación se llevará a cabo durante el Congreso de la Confederación Americana de Urología, que reúne en Panamá a más de 2.000 especialistas. “Vamos a estar con el profesor Vipul Patel, quien tiene más de 20,000 casos realizados y es un experto mundial en cirugía robótica”, informó Young.

El programa formal de capacitación comenzará en enero de 2026 e incluirá entrenamientos en Panamá, Chiriquí y Chitré, donde se prevé trasladar los robots y preparar al personal médico local.

El plan es que nuestros expertos en Panamá puedan asistir a los cirujanos de Chiriquí a distancia, evitando el traslado de pacientes y reduciendo costos familiares”, señaló.

Sobre el costo de la tecnología, Young explicó que cada robot cuesta cerca de 4 millones de dólares, pero la CSS los adquirió “prácticamente a medio precio”. Los equipos actuales son de demostración y los definitivos serán instalados una vez obtengan el referendo de la Contraloría General de la República.

“Lo que buscamos es reducir los tiempos de cirugía, aumentar el éxito y garantizar la mayor seguridad para el paciente. Al final, el más beneficiado es el paciente”, concluyó el doctor Young, quien destacó que la intervención será transmitida en vivo desde el centro de convenciones Amador, marcando un paso histórico para la medicina panameña.