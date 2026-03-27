Autoridades localizan a seis personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional

Las ubicaciones se registraron este viernes 27 de marzo 2026, como resultado de acciones coordinadas entre la DIJ y las fiscalías regionales del país.

Ciudad de Panamá/La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al despacho superior de la Procuraduría General de la Nación, confirmó la ubicación de seis personas, cuyas edades oscilan entre 17 y 78 años, cuyas desapariciones fueron reportadas en distintos puntos del país.

De acuerdo con el informe oficial del Ministerio Público, durante el viernes 27 de marzo fueron ubicadas seis personas en diferentes provincias y comarcas del país.

Entre ellas figuran tres menores de edad, de 15, 16 y 17 años, en las provincias de Bocas del Toro, Darién y la comarca Ngäbe Buglé, activada bajo alerta Ámber.

También se reportó la localización de una mujer de 18 años en Panamá y dos hombres adultos de 71 y 78 años de edad en Los Santos.

Los hallazgos son parte del trabajo coordinado entre la Dirección de Investigación Judicial y las fiscalías regionales, que mantienen operativos constantes para responder de forma inmediata a los reportes de personas desaparecidas.