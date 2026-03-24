Solicitan apoyo ciudadano para ubicar a Marcos Madrigal, desaparecido en Las Cumbres

Marcos Madrigal Cuesta es de tez morena, contextura delgada y mide aproximadamente 1.70 metros de estatura. Presenta una cicatriz en la frente, ojos pequeños, labios delgados y nariz perfilada.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación informó que adelanta una investigación penal por la presunta comisión de un delito contra la libertad, en la modalidad de persona desaparecida, en perjuicio de Marcos Antonio Madrigal Cuesta, de 25 años de edad.

De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias están a cargo de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre, tras la desaparición reportada en el corregimiento de Las Cumbres, específicamente en el sector de Las Lajas, distrito de Panamá.

🔗Puedes leer: ¿Dónde está Michael Wright? Piden ayuda para ubicar a joven de 19 años desaparecido en Pacora

Según la descripción proporcionada por las autoridades, Madrigal Cuesta es de tez morena, contextura delgada y mide aproximadamente 1.70 metros de estatura. Presenta una cicatriz en la frente, ojos pequeños, labios delgados y nariz perfilada. Como señas particulares, tiene un tatuaje de carabela en la muñeca izquierda, además de múltiples rasguños en brazos y rodillas.

El Ministerio Público hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita ubicar al joven. Las personas que puedan aportar datos pueden comunicarse de manera confidencial a los teléfonos 524-9291, 520-1192 o 520-1212.

Las autoridades reiteraron que toda información será manejada con estricta reserva, como parte de los esfuerzos para avanzar en la investigación y dar con el paradero del ciudadano.