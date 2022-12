Autoridades se pronuncian tras reportes por problemas con el subsidio del combustible

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante este lunes 26 de diciembre se conocieron reportes por parte de varios ciudadanos, porque en las estaciones de expendio de combustible no les estaban despachando gasolina con el subsidio otorgado por la administración del presidente Laurentino Cortizo.

Este medio se puso en contacto con funcionarios de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), quienes se pronunciaron al respecto.

“La plataforma está funcionando correctamente, estamos en conversación con la Autoridad del Tránsito para determinar si se trata de un parámetro de configuración de su parte”, dijo el funcionario en conversación con TVN-2.com.

No se trata de que no hay subsidio, sino que las placas de los vehículos no aparecen en el sistema de los despachadores de combustible, pudo confirmar este medio en un breve recorrido.

El subsidio al combustible vence el próximo 15 de enero del 2023, sin embargo, las autoridades no se han pronunciado sobre el futuro del mismo.

El gobierno otorga un subsidio de $3.25 por galón a todos los panameños con el objetivo de hacerle frente a los altos costos del combustible. Precios que han ido a la baja.

Datos del Ministerio de Economía y Finanzas dan cuenta que desde el pasado 15 de julio al 15 de diciembre de este año, más de 854 mil vehículos particulares utilizaron combustible subsidiado a un costo de 155.8 millones de balboas.

Con información de Tereza Espinoza.