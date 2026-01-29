Autoridades regulan horarios de bares tras riña registrada en La Chorrera

Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan preservar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.

La Chorrera, Panamá Oeste/Luego de que el pasado domingo 25 de enero se registrara una riña en la avenida de Las Américas, a la salida de un bar ubicado en el barrio Colón, en el distrito de La Chorrera, las autoridades adoptaron medidas para regular los horarios de funcionamiento de bares y discotecas en el área. El incidente dejó personas heridas en la vía pública, entre ellas tres mujeres con lesiones provocadas por objetos cortantes.

Ante estos hechos, la Alcaldía de La Chorrera procedió a regular los horarios extendidos que mantenían algunos establecimientos comerciales en el centro del distrito, mientras que las unidades de la Policía Nacional reforzarán la vigilancia para garantizar el cumplimiento de las resoluciones municipales.

El jefe de la zona policial, Adolfo Pérez, señaló que una vez emitidas las resoluciones, las unidades estarán atentas a que se respeten los horarios establecidos.

”Una vez con las resoluciones, nosotros estaremos anuentes a que se cumplan dichos horarios, y los que incumplan serán debidamente notificados al municipio; a su vez, se procederá al cierre de operaciones de aquellos locales que permanezcan abiertos después de las 4:00 a.m.”, indicó.

Las autoridades también informaron que previamente se habían recibido varios reportes ciudadanos en los que se denunciaban actos de violencia en la vía pública durante horas de la madrugada, coincidiendo con los momentos en que muchos residentes se dirigen a sus trabajos o realizan diligencias.

De acuerdo con la normativa vigente, los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas podrán operar los domingos, lunes y martes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 a.m., mientras que los jueves, viernes y sábados el horario permitido será de 9:00 a.m. a 4:00 a.m.

Con información de Yiniva Caballero