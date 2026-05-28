Avanza el rediseño del espacio aéreo de Panamá con adjudicación a consorcio internacional

Las autoridades indicaron que en las próximas semanas se ofrecerán más detalles sobre el desarrollo del proyecto de rediseño del espacio aéreo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de rediseño del espacio aéreo de Panamá avanza tras haber sido adjudicado a un consorcio brasileño-canadiense-europeo, según informó el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.

Se trata de una iniciativa valorada en tres millones de dólares, financiada con fondos no reembolsables del CAF [Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe], y que ya ha superado las etapas de actos públicos, por lo que se encuentra en fase de formalización del contrato.

Bárcenas explicó que se espera que en un plazo de 30 a 60 días el acuerdo esté firmado y que se concluya la parte financiera entre el CAF y el contratista, para dar paso a la fase técnica del proyecto.

El rediseño del espacio aéreo superior e inferior busca optimizar el flujo de aeronaves, reducir distancias de vuelo y aumentar la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Según el director, la capacidad de recepción podría pasar de 35 a entre 65 y 70 aeronaves por hora, lo que representa un cambio significativo en la operación aérea del país.

Bárcenas destacó que el proyecto incluye múltiples componentes técnicos destinados a eliminar restricciones y ampliar las posibilidades operativas del espacio aéreo panameño.

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En paralelo, el gerente del aeropuerto, José Ruiz Blanco, explicó que ya se trabaja en la expansión de la Terminal 2, que contempla 10 nuevas puertas de embarque y una inversión de 220 millones de dólares.

Este proyecto será licitado en menos de dos meses y estará acompañado por el rediseño de las pistas de rodaje, como parte de las mejoras en infraestructura aeroportuaria.

Las autoridades indicaron que en las próximas semanas se ofrecerán más detalles sobre el desarrollo del proyecto de rediseño del espacio aéreo.

Con información de Jorge Quirós