Avión de La Sele aterrizó en Panamá, realizan recibimiento en el aeropuerto de Tocumen

El diseño también incluye una ola en movimiento, representación de la Marea Roja, así como la frase “¡Vamos Panamá!” en el fuselaje, reflejando el grito que une a los aficionados en cada partido.

Ciudad de Panamá/El avión de la selección de Panamá aterrizó esta noche en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras alrededor de 9 horas de vuelos desde Seattle, Estados Unidos.

Este avión es un homenaje a la pasión futbolera del país, Copa Airlines presentó el diseño oficial de “El Avión de la Sele”, una aeronave Boeing 737 MAX8 que llevará por el continente la identidad, el orgullo y la ilusión de Panamá rumbo al Mundial 2026.

El diseño, que luce una vibrante pintura roja inspirada en la Marea Roja, conmemora la segunda clasificación de Panamá a una Copa del Mundo, un logro que volvió a unir al país en torno a su selección nacional.

La propuesta ganadora surgió del concurso “El Avión de la Sele”, lanzado en noviembre de 2025, y fue creada por los panameños Ernesto de León y Henry Katz, quienes lograron imponerse entre casi 700 diseños presentados.

Te puede interesar: El avión de La Sele; Copa Airlines presenta el diseño oficial

La aeronave incorpora elementos que evocan momentos icónicos del fútbol panameño, como el histórico gol de Román Torres, que selló la primera clasificación al Mundial, y la figura de Luis “El Matador” Tejada, símbolo de entrega y talento.

El diseño también incluye una ola en movimiento, representación de la Marea Roja, así como la frase “¡Vamos Panamá!” en el fuselaje, reflejando el grito que une a los aficionados en cada partido.

Además, la palabra “Panamá” en la parte inferior del avión permitirá que el nombre del país sea visible desde tierra, reforzando su identidad en cada vuelo.

La aeronave, con matrícula HP-9819CMP, fue pintada en la fábrica de Boeing en Estados Unidos y se incorpora este mes a la flota de Copa Airlines.

No solo será utilizada para transportar a la selección nacional en su camino al Mundial, sino que también recorrerá 88 destinos en 32 países, llevando el espíritu panameño a lo largo de América.