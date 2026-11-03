Aviso de vigilancia por lluvias hasta el 5 de noviembre advierte posibles crecidas e inundaciones

El Imhpa prevé lluvias con acumulados de entre 201 y 280 milímetros en el sur de Chiriquí, el centro y sur de Veraguas y zonas montañosas de Azuero. La saturación del suelo podría favorecer deslizamientos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias, vigente desde las 7:00 p. m. del 3 de noviembre hasta las 11:59 p. m. del 5 de noviembre de 2026, ante condiciones que podrían provocar aumentos en los niveles de los ríos, crecidas repentinas, inundaciones y algunos deslizamientos.

Según el pronóstico elaborado por los meteorólogos Julissa Rivera y Roberto Martínez, una vaguada monzónica y un sistema de baja presión al norte del país favorecen el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el istmo, generando una atmósfera más inestable y propicia para las lluvias.

Para el período del aviso se prevén acumulados altos, de entre 201 y 280 milímetros, en el sur de Chiriquí, el centro y sur de Veraguas y zonas montañosas de la península de Azuero.

También se esperan acumulados moderados, de entre 120 y 200 milímetros, en el resto de Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas, el este de la península de Azuero, la Costa Abajo de Colón, el este de Panamá y Darién. En el resto del país se pronostican acumulados menores de 119 milímetros.

Áreas bajo aviso

El aviso comprende las siguientes zonas:

Bocas del Toro.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Chiriquí.

Veraguas: norte, centro y sur.

Los Santos.

Herrera.

Coclé.

Colón: costa abajo y costa arriba.

Panamá Oeste.

Panamá: centro, norte y este.

Guna Yala.

Darién.

Comarca Emberá-Wounaan.

El Imhpa advierte que las precipitaciones incrementarán la saturación del suelo, con posibilidad de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos durante la vigencia del aviso.