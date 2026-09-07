Balacera en estación de combustible de Pueblo Nuevo deja un vehículo con más de 40 impactos

El conductor del vehículo atacado no se encontraba en su interior y resultó ileso. De acuerdo con la información recabada en el lugar, se había apartado para buscar herramientas debido a que uno de los neumáticos estaba pinchado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una balacera se registró la mañana de este lunes en una estación de combustible ubicada en la vía Transístmica, a la altura de Pueblo Nuevo.

Un vehículo gris que permanecía estacionado en el lugar recibió más de 40 impactos de bala. Según testigos, los disparos fueron realizados desde otro automóvil en marcha.

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El conductor del vehículo atacado no se encontraba en su interior y resultó ileso. De acuerdo con la información recabada en el lugar, se había apartado para buscar herramientas debido a que uno de los neumáticos estaba pinchado.

Otros automóviles estacionados en la estación también fueron alcanzados por los disparos. Hasta el momento no se reportan personas heridas.

De manera extraoficial, se conoció que dos personas fueron aprehendidas y varias armas de fuego decomisadas por su presunta vinculación con el hecho.

La Policía Nacional acordonó la escena, mientras unidades de investigación recaban indicios e interrogan al conductor. En el área permanecen los vehículos afectados y numerosos casquillos. El caso continúa bajo investigación.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.